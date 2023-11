Esclusivo Via libera al Mes solo dopo le Europee Ecco perché Meloni dichiara guerra all' Ue Inside

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nonostante il viaggio a Berlino di Giorgia, con strette di mano e sorrisi con il Cancelliere Olaf Scholz, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti ai massimi livelli della maggioranza di governo, la presidente del Consiglio non intende dare il via(che formalmente spetta al Parlamento) al Mes prima delle elezionidel 9 giugno 2024, nonostante l'insistente pressing di tutte le istituzionie di molti stati membri, Germania in testa. La Lega è nettamente contraria, ma anche Fratelli d'Italia ha moltissimi dubbi. E perfino Forza Italia non è convinta al 100% dell'ok al Meccanismo Europeo di Stabilità.