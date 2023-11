Esclusiva TTN | Pezzella | “Il Napoli è forte | sulla scelta di Mazzarri ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 23 novembre 2023) Francesco, giornalista e responsabile palinsesti di “Udinese Tv“, ha rilasciato un’intervistaa TerzoTempo.com. Di seguito le sue dichiarazioni: Un tuo parere sull’Italia di Luciano Spalletti? “Spalletti ha dimostrato di essere un allenatore capace di tirare fuori il meglio in ogni situazione. Con le sue convocazioni ha fatto vedere che si può fare bene anche con gli italiani, senza andare in cerca di improbabili rinforzi stranieri naturalizzati. Ha riportato Jorginho, ma anche senza il brasiliano l’Italia ce l’avrebbe fatta. Sono contento che abbia raggiunto l’obiettivo“. Cosa ti piace ancora del calcio? “Del calcio mi piace la partita dal vivo, non molto la sovraesposizione in tv che ha un pò spento la bellezza dell’attesa delle partite. Mi piace il rapporto che lega le squadre alla loro terra e ...