Epidemia di polmonite tra i bambini in Cina | l’allarme dell’Oms | reparti degli ospedali intasati

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 novembre 2023) Scattain. Da qualche settimana si stanno infatti registrando diversi casi di una misteriosache colpisce i. Dopo quattro anni dallo scoppio dell’di Covid, che secondo molti ha avuto origine proprio nel Paese asiatico, i cinesi si ritrovano dunque a fronteggiare un’altra possibile emergenza sanitaria. A segnalare per primo il caso è stato ProMed. Si tratta di un sistema di sorveglianza accessibile al pubblico che monitora le epidemie di malattie umane e animali in tutto il mondo.Leggi anche: Virus sinciziale, primo caso in Italia: è un bimbo di pochi mesi Cos’è lamisteriosa che colpisce iinSecondo ProMed, quella che si sta osservando inè una ...