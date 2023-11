Enri T | il nuovo singolo è “Broken me”

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dal 24 novembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “me”, ildiT già in rotazione radiofonica dal 10 novembre. “me” è un brano che racconta il dialogo dell’autore con la musica, come se parlasse a una donna. In copertina viene raffigurato un cuore rotto che ha avuto sfortuna, rappresentata dai corvi. Lo sfondo con le stelle invece vuole incitare a non arrendersi e a cercare risposte e convinzioni andando oltre ciò che si comprende”.T,co Testa, è un rapper genovese autodidatta, classe ’95, che va affermandosi sul panorama rap, trap e drill italiano. La sua musica tratta dilemmi sociali e motivazionali, spesso in chiave poetica e metaforica. Scrive tutti i testi delle sue canzoni, non ha mai ...