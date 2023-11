Enock Barwuah e Giorgia Migliorati presto genitori | “Un sogno diventa realtà a febbraio”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 23 novembre 2023)annunciano la loro imminente paternità per il prossimo. Con grande gioia, la coppia ha condiviso la notizia sui social, rivelando inoltre che il nascituro sarà un maschio, celebrato con un colorato gender reveal. In un colloquio con il settimanale Chi, hanno espresso il loro forte desiderio di fondare una famiglia fin dall’inizio della loro relazione. Le emozioni diin attesa del bebè, in prima linea, ha confidato al settimanale la sua aspirazione are padre, discusso apertamente con. Un giorno, rientrando a casa, è stato sorpreso dalla notizia più felice: Sono stato io a volere a tutti ...