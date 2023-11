Enac spiega il piano italiano per il carburante Saf

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nei giorni immediatamente successivi al Salone aerospaziale di Dubai, l’emirato sta ospitando un appuntamento importante per la decarbonizzazione dell’aviazione civile e per la tutela ambientale del pianeta: si sta infatti svolgendo la Terza Conferenza Icao - Caaf/3 sui carburanti alternativi, in sigla Saf, da Sustainable Aviation Fuels. Presenti per l’Italia sono il Presidente dell’Pierluigi Di Palma e il Direttore generale Alessio Quaranta, ovvero i massimi vertici dell’autorità aeronautica italiana, che ieri 20 novembre hanno chiarito la posizione dell’Italia illustrata dal presidente Di Palma intervenuto a nome del Governo nella sessione dedicata alle dichiarazioni dei Paesi che partecipano ai lavori. Nel rispetto del principio “No Country Left Behind”, ovvero nessuno sarà lasciato indietro, il nostro dirigente ha evidenziato come benefici possono esserci ...