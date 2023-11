(Di giovedì 23 novembre 2023)è il primo dei due match della 13esima giornata di Serie A in programma alle ore 15 di domenica. Calcio d'inizio...

Stavolta Berardi non basta al Sassuolo - pari del Lecce. Empoli e Udinese si annullano

Frosinone come Empoli e Sassuolo : Gatti ma non solo - tutti i giocatori lanciati negli ultimi anni

Torino e Frosinone vincono entrambe in casa e conquistano 3 punti pesanti. Ko Sassuolo ed Empoli

Empoli - Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Commenta per primoè il primo dei due match della 13esima giornata di Serie A in programma alle ore 15 di domenica. Calcio d'inizio al Castellani e partita che sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. ...

Probabili formazioni Empoli-Sassuolo: la decisione su Cambiaghi e Baldanzi, ancora fiducia a Thorstvedt FantaMaster

Empoli-Sassuolo, esaurite Maratona e Curva Nord, apre la Curva Nord Ovest - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it

Focus on Empoli-Sassuolo: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’ultima volta

Empoli e Sassuolo si sono incontrati in ben 22 precedenti tra Serie A e Serie B. Il bilancio è di 12 vittorie neroverdi, 3 pareggi e 7 vittorie dell’Empoli. Bomber dell’incontro è Mimmo Berardi, con 5 ...

Al 'Castellani’ arriva il Sassuolo

EMPOLI – Domenica 26 novembre, con fischio d'inizio alle 15, allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena si terrà la partita Empoli - Sassuolo. Empoli Football Club informa che sono esauriti i ...