Emilio Fede Nei Guai | Arriva La Condanna!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 23 novembre 2023) Una terribile notizia ha raggiunto l’ex giornalista e conduttore. La condanna è esemplare. Ecco cosa è successo… #Una sentenza storica ha colpito, ex direttore del TG4 e volto noto del giornalismo televisivo italiano. Il Tribunale civile di Milano ha condannatoal pagamento di 25.000 euro di risarcimento a Ambra Battilana, ex Miss Piemonte e protagonista delle controversie cene “bunga-bunga” di Arcore, ritenuta vittima di violenza contro le donne, seppur in forme subdole. Il caso, che si trascina da oltre un decennio, risale al 21 agosto 2010. In quella data, Ambra Battilana e l’amica Chiara Danese, vennero invitate daa un casting per diventare “meteorine” su Mediaset, con un’offerta di 3.000 euro a ...