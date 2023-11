Emanuele Compagno | difensore di Turetta e quei post contro le donne | “Cosa ci fanno delle ragazzine vestite da p…? Vergognatevi”

Caso Giulia Cecchettin, Turetta alla polizia tedesca: 'Ho vagato per sette giorni perché cercavo di farla finita'

... quindi con la possibilità di scegliere se avvalersi della facoltà di non rispondere oppure parlare, in base anche alla strategia ritenuta più opportuna dal suo legale,. Il legale ...

L’omicidio di Giulia Cecchettin, verso la perizia psichiatrica per Filippo Turetta

Vogliamo farlo non per esonerare il ragazzo dalle sue responsabilità. Ma per capire fino in fondo cosa c’è stato nella sua mente”, ha detto Emanuele Compagno. Potrebbe essere la stessa procura di ...

La difesa di Turetta e la strategia per evitare l'ergastolo: infermità mentale. «Bisogna capire fino in fondo cosa c’è stato nella sua mente»

VENEZIA - E alla fine sarà una perizia psichiatrica. La strategia difensiva che intende intraprendere Emanuele Compagno, il legale di Filippo Turetta, era già stata chiara sin dall’inizio. Era emersa ...