Elly prepara lo show in piazza

(Di giovedì 23 novembre 2023) Parla di pericolo fascista e la destra vince le elezioni; sale in cattedra sulla parità di genere e il primo presidente del Consiglio donna è di destra; sventola come proprietà esclusiva il femminismo, ma non scende incontro gli stupratori di Hamas; lancia manifestazioni per colpire il patriarcato di Giorgia Meloni (cresciuta in una famiglia di sole donne) e non vede il patriarcato islamico in casa e sotto la Scala; denuncia il vuoto dell'aula del Parlamento (mentre delibera sulla legge contro la violenza alle donne) e poi si assenta al momento del voto; insegue il treno di Lollobrigida e s'attacca sempre al tram. La sinistra italiana è così, con lo sbarco dei marziani a Roma, i Cinque Stelle, ha perso ogni inibizione e non si vergogna più di non -essere. Non avendo un pensiero proprio dai tempi del crollo del Muro di Berlino, il Pd prima ha fallito ...