Elezioni nel Paese estero | vittoria agli exit poll | “Pronti a governare”

Leggi su notizie

(Di giovedì 23 novembre 2023)neled europeo,per il partito: “Siamo” Nelle ultime ore si sono concluse lepolitiche in Olanda. Si è andato. I sondaggi sono stati pienamente rispettati visto che, ad avere la meglio, è stata l’estrema destra.importantissima per il leader Geert Wilders. Quest’ultimo, candidato premier per le Libertà (appartenente al partito Pvv) secondo quanto riportato, appunto, dè stato quello più votato nellegenerali. Tanto da conquistare ben 35 seggi alla Camera su ...