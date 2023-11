Educazione sentimentale e violenza di genere | tra emergenza e slogan

(Di giovedì 23 novembre 2023) Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, due nomi che hanno fatto esplodere un dibattito nascosto sotto il tappetto, da decenni.di, stereotipi di, violenze sessuali, femminicidi. Non sono solo capi di imputazione, reati, ma soprattutto rappresentano una sottocultura che alimentiamo ogni giorno, con un linguaggio troppo poco consapevole, un quadro sociale ed una cronaca raccapricciante fatta di nomi e cognomi di bambine, ragazze, donne vittime di abusi e violenze fisiche, verbali, piscologiche. Tragedie quotidiane di cui, a volte, si fa fatica anche a vederle per quello che sono. In questo lungo articolo abbiamo voluto esplorare il contesto nel quale vivono i giovanissimi e le giovanissime, quelli e quelle che vorremmo iniziare all’, al rispetto dei generi, ma ...

Crepet : “Educazione Sentimentale a Scuola? Una Presa per il Culo. Iniziamo a Togliere Tutta Questa Tecnologia dalle Scuole per i Piccoli”

Valdegamberi non molla: 'Contro la società patriarcale crociata ideologica'. Poi attacca Fedriga e Sfera Ebbasta

'Quello che non mi è chiaro è come pensiamo di farea una società che porta nell'Olimpo della musica un testo come questo che è effetto di una cultura, non causa. Ma è colpa ...

Giuseppe Cruciani torna su Elena Cecchettin: "Parole senza senso. Educazione sentimentale Una cretinata" Virgilio Notizie

Clerici, 'anch'io sabato a un flash mob, partecipiamo tutti'

occorre educare i nostri figli a sentirsi dire no". "E rispetto alla educazione sentimentale nelle scuole - ha concluso - non ho alcun dubbio: è assolutamente auspicabile" ...

Giuseppe Cruciani torna su Elena Cecchettin: "Parole senza senso. Educazione sentimentale Una cretinata"

L'intervista di Cruciani a Libero Quotidiano Il rischio delle attenuanti all'imputato "Non possiamo pretendere di vivere in una società senza omicidi" A proposito dell'educazione sentimentale nelle ...