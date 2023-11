Educazione sentimentale | Auci perplessa | “Il 90% degli alunni non potrà seguirla”

Educazione sentimentale a scuola - Giannelli (ANP) : “Bene il progetto di Valditara - ma per cambio di mentalità servirà tempo”

Educazione sentimentale a scuola - Lazzari : “Solo il primo passo - è giusto non lasciare soli i docenti”

Crepet : “Educazione Sentimentale a Scuola? Una Presa per il Culo. Iniziamo a Togliere Tutta Questa Tecnologia dalle Scuole per i Piccoli”

Educazione sentimentale - Lavenia : “La scuola non può fare tutto da sola. I genitori si diano da fare”

Educazione sentimentale, Lavenia: 'La scuola non può fare tutto da sola. I genitori si diano da fare'

L', secondo Lavenia, inizia in casa. I bambini apprendono a gestire le emozioni attraverso i genitori, non solo a scuola. Demandare questo compito esclusivamente agli ...

Educazione sentimentale, Gratteri: “Prima dello Stato viene la famiglia e se è sbagliata allora bisogna intervenire con gli assistenti sociali” Orizzonte Scuola

Nelle scuole l’educazione affettiva c’è, ma non abbastanza

Non è obbligatoria per legge e gli istituti vanno in ordine sparso, concentrandosi più sull'ambito sessuale che su quello relazionale ...

La psicologa “Genitori ecco cosa è importante osservare nei figli”

Parlando dei genitori di Filippo Turetta, gli stessi hanno raccontato di non essersi mai accorti che il figlio si sarebbe potuto macchiare di un crimine così grave in quanto ragazzo “normale” e ...