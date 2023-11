E’ successo durante un concerto | Elodie in difficoltà | la reazione della cantante è epica

(Di giovedì 23 novembre 2023) Stanno facendo il giro del web le immagini diin evidentesabato seraun. Nei vari TikTok postati dai fan presenti si vede la sensualeperdere le extension mentre balla e canta a ritmo di “Elle”, uno dei suoi ultimi singoli pubblicati nell’album “Red Light”. Qual è stata lafamosa artista a questo clamoroso ed imbarazzante inconveniente sul palco di Napoli?perde le extension mentre balla sul palaco Gli inconvenientile esibizioni Live sul palco possono capitare a tutti, anche i più grandi e famosi artisti internazionali. L’importante è saper reagire con stile alla gaffe e proseguire l’esibizione perché come dice il famoso detto The show must go ...

È iniziato il conto alla rovescia per Giorgia Meloni. Altre teste rotoleranno per lo scherzo telefonico. Ma dovranno sembrare normali avvicendamenti. Cosa è successo durante i 43 giorni. Aumentano i sospetti

“Si sente male - chiamate i soccorsi”. Attimi di paura durante la partita di Sinner : è successo tutto in diretta

Il gesto di Mirko a Perla non passa inosservato e divide il web : ecco cosa è successo durante la diretta del Grande Fratello

Chi è Geert Wilders, il leader dell'estrema destra olandese alleato di Matteo Salvini

Nonostante ilelettorale, la strada per diventare primo ministro sembrerebbe essere tutta ...Mozart per la sua chioma Il pensiero politico di Wilders e il voto in Olanda Sei primi ...

Ecco cosa è successo durante il secondo volo di Starship: una prima analisi Astrospace.it

Il successo «esplosivo» di SpaceX Panorama

Scrivi Il Tuo Viaggio Dell’Eroe: il libro di Bruno per trasformare le sfide in storie di successo

Durante una recente presentazione in diretta su Zoom, Bruno ha sottolineato l'importanza di condividere le sfide personali in quanto fonti di ispirazione per gli altri. Durante l'evento live, è stato ...

Cori razzisti durante la partita di calcio, guardalinee preso di mira

TREVISO - Ancora accuse di cori di discriminazione razziale. E’ successo domenica scorsa nel campionato di Eccellenza nel girone B. Al termine dello scontro salvezza tra Cavarzano ...