È stata approvata una nuova legge sul contrasto alla violenza sulle donne

Il Senato approva all'unanimità il ddl del governo: Il femminicidio è legge

Intanto c'è la legge, che è un bel passo avanti. Prevede di rafforzare la tutela della ... Dalla Germania, dove intanto èconcessa l'estradizione a Filippo Turetta, il killer ha ...

Modifica dei trattati: il futuro dell'UE secondo il Parlamento europeo ... European Parliament

Dieci anni di leggi contro la violenza sulle donne Pagella Politica

In Basilicata parte lo sblocco dei crediti rimasti fermi

Una manleva che tenga l’acquirente al riparo da qualsiasi rischio legato all’impiego dei crediti fiscali. È uno dei meccanismi di protezione pensato dalla giunta della Regione Basilicata per dare attu ...

Miglioramento dei vigneti, un milione di euro ai produttori

È stata approvata la graduatoria regionale delle domande finanziabili per la ristrutturazione dei vigneti per uva da vino: sono 43 le domande ritenute ammissibili e finanziabili, per un importo ...