È online “Il Valore della Cura” | un bilancio di 5 anni di attività dell’ospedale Papa Giovanni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Bergamo. È pubblico e consultabilesul sito web aziendale ildidell’ASSTGiovXXIII dal 2019 al 2023. “Il”: è questo il nomepubblicazione che – in circa 90 pagine che, tra testi, immagini ed infografiche – rende evidente in maniera semplice e chiara la sintesi dell’clinica, di ricerca e formazione con tutti i numeri, dal personale fino agli investimenti fatti e in previsione. Una copia delè stata consegnata in anteprima alle autorità, agli operatori, alle associazioni, ai benefattori e ai tanti amici e partner delGiovpresenti alla serata di presentazione in Auditorium “Lucio ...