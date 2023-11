É bella | affascinante e guadagna 10 000 euro al mese | ma questa ragazza non esiste!

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pubblicato il 23 Novembre, 2023 Un po’ di tempo fa una modella, Caryn Marjorie, creò un avatar di se stessa capace addirittura di chattare con i suoi fan poiché non riusciva più a gestire il suo lavoro a causa delle numerose richieste dei suoi follower. Ruben Cruz, designer e fondatore dell’agenzia The Clueless, ha fatto addirittura di più: ha creato l’avatar di una modella con l’intelligenza artificiale. Occhi castani, capelli rossa e un corpo da favola: ecco Aitana Lopez, la prima modella virtuale che sta spopolando su Instagram e che ha raggiunto la bellezza di 122.000 followers. Sembra così realistica che i fan neanche si sono accorti che si tratta di unavirtuale e ogni giorno la riempiono di complimenti per la sua bellezza e la sua sensualità. Come è nata Aitana Aitana è una modella 25enne di Barcellona, che nella realtà non esiste e che è ...