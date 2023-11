È arrivato il Parental control di Stato gratuito per proteggere i figli | ecco come attivarlo

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il 21 novembre 2023 diventa operativa la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul, una serie di restrizioni volte a impedire l’accesso dei minori a contenuti online giudicati non idonei. Da ora in avanti le aziende che forniscono l’accesso a internet dovranno in automatico applicare dei blocchi sulle carte SIM intestate ai minori, con le quali non sarà più possibile accedere a siti web che trattano argomenti sensibili. Nello specifico, le categorie bloccate sono i contenuti per adulti, il gioco d’azzardo, le armi, la violenza, l’odio e la discriminazione verso individui o gruppi, la promozione di pratiche dannose per la salutei disturbi alimentari o l’uso di sostanze, tabacco e alcol, le sette e anche i siti che forniscono strumenti per la navigazione anonima. ...