Dynamite 22 11 2023 Al via il Continental Classic!

(Di giovedì 23 novembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Puntata quella di oggi che segna l’inizio del Continetal Classic che visti i nomi coinvolti promette spettacolo. Siamo anche nel post-Full Gear e tante cose sono da chiarire e soprattutto inizia la strada verso l’ultimo PPV dell’anno Worlds End. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show.Classic Gold League: Swerve Strickland vs Jay Lethal (3,5 / 5) Buon incontro di inaugurazione per ilClassic com Swerve subito in azione dopo il cruento Texas Death Match di sabato. Stranamente anche Jay Lethal non sfigura e ne esce fuori una buonissima contesa, a vincere è Swerve con il suo patentato Swerve Stomp. Vincitore: Swerve Strickland BACKSTAGE: Wheeler Yuta raggiunge HOOK, Orange Cassidy e ...