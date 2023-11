“Due maree” è il nuovo singolo di P d C Poetica Da Combattimento

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dal 24 novembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Due”, ildi P.d.C. (Da). “Due” è un brano che parla della sensazione di sentirsi goffi e confusi, ma anche incazzati con la nostra società che di per sé è poco lucida ed è basata esclusivamente su dinamiche di potere. Educati perfettamente alla divisione, ormai alieni dall’idea di collettività, ci chiediamo che cosa sia rimasto in termini di bellezza e poesia; forse neanche più l’attitudine di guardare il mare. Commenta l’artista a proposito del brano: “Dueè un flusso di coscienze contrastanti, è una dichiarazione di intenti. Non abbiamo tempo, troppo spesso, per osservare la nostra società. Dobbiamo riacquistare lucidità e guardare le cose semplicemente per ...