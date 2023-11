Dublino | cinque persone accoltellate fuori da una scuola | tre sono bambini

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 novembre 2023) Attacco arimaste ferite nel corso di una aggressione a colpi di coltello nella capitale irlandese. Tre delleferitedei, e almeno una di loro è in condizioni gravi. Dei due adulti ad essere stati colpiti, una donna sarebbe in condizioni gravi, mentre un uomo presenterebbe ferite lievi. L’attacco è avvenuto verso l’una del pomeriggio nei pressi di unaa Parnell Square, vicino a O’Connell Street. Il responsabile, un uomo, è stato fermato dalle forze dell’ordine e, secondo fonti di polizia citate dall’Irish times, presentava delle ferite che si è autoinflitto. A fermare il responsabile sarebbe stato un coraggioso passante. La polizia irlandese sta già indagando per scoprire le motivazioni del folle ...