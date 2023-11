Dublino | almeno tre bambini aggrediti a coltellate Uno è grave | arrestato l’assalitore

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 novembre 2023) È statol’uomo che oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, ha colpito con un coltello un gruppo di, in Irlanda. L’aggressione è avvenuta a Parnell Square East, a pochi metri da una scuola. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, sonotre iferiti, di cui uno in maniera, e altri due adulti sono stati portati in ospedale. L’uomo finito in manette presentava tagli e ferite autoinflitte. L’aggressione è stata definita dalle autorità un serio incidente di ordine pubblico: «Tra le vittime ci sono un maschio adulto, una donna adulta e trepiccoli», fa sapere la polizia, «una bambina ha riportato ferite gravi mentre gli altri duesono in cura per ferite meno gravi». Secondo l’emittente ...