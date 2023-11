Dublino | algerino accoltella tre bambini e una maestra La destra in piazza contro l’integralismo

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Cinque persone, tra cui tre, sono state portate in ospedale dopo un sospettomento nel centro di. Lo ha riferito l’emittente irlandese Rte, precisando che l’attacco con coltello è successo poco dopo le 13.40 ora locale in Parnell Square East, non lontano da una delle strade più trafficate della città, O’Connell Street. Le vittime sono un uomo, una donna e trepiccoli. Uno deie la donna sono ricoverati per ferite gravi. Tutto è accaduto all’ora d’uscita dall’istituto scolastico, la Gaelscoil Choláiste Mhuire, nella centralissima Parnell Square. Poco dopo, un uomo, probabilmente, è stato arrestato. Lo ha confermato il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, che si è detto “scioccato” per l’accaduto. “Sono in contatto con la ministra ...