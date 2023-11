Dublino | accoltellate 5 persone anche tre bambini in una scuola L’autore dell’attacco è stato arrestato

(Di giovedì 23 novembre 2023) Cinque, tra cui tre, sono state ricoverate in ospedale dopo una grave aggressione avvenuta a, riferisce la polizia locale. Due sono gravi. L'autore dell'attacco è tra i cinque feriti. E'arre. L'articolo proviene da Firenze Post.

DUBLINO (REPUBBLICA D’IRLANDA) – Cinque persone, tra cui tre bambini, sono state ricoverate in ospedale dopo una grave aggressione avvenuta a Dublino, riferisce la polizia locale. Due sono gravi.

