Droga nel sottosella dello Scooter | arrestato a Barra

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023)nel. L’indagato aveva oltre trecento grammi di stupefacente tra hashish e cocainanel. P. S. dovrà rispondere di detenzione dia fini di spaccio. I carabinieri della Tenenza di Cercola lo hannoin via Mastellone, nel quartieredi Napoli. Lo hanno osservato a lungo e quando si è avvicinato in modo sospetto ad unoparcheggiato in strada hanno deciso di intervenire. Il venticinquenne non fatto in tempo a fuggire ed è stato bloccato. Neldel mezzo tre panetti di hashish del peso complessivo di trecentodieci grammi e venticinque grammi di cocaina, divisi in ...