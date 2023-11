(Di giovedì 23 novembre 2023)23, nel nuovo appuntamento con '', il talk show in onda in prima serata suquattro, Paolo Del Debbio intervista il ministro del Turismo Daniela Santanchè in ...

'Dritto e Rovescio', alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni di giovedì 23 novembre

Giovedì 23 novembre, nel nuovo appuntamento con '', il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il ministro del Turismo Daniela Santanchè in merito alla più stretta attualità politica, economica ...

Dritto e Rovescio, il padre di Filippo sotto choc: "Diceva mi uccido ma..." Il Tempo

Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani zittisce il maranza: "Con voi l'Italia è troppo buona" Liberoquotidiano.it

"Dritto e Rovescio", alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni di giovedì 23 novembre

"Dritto e rovescio", il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il ministro del Turismo Daniela Santanchè in merito alla più stretta attualità politica, economica ...

Italia-Olanda, Sinner/Sonego-Griekspoor/Koolhof 3-2: primo set, gli orange annullano tre palle break al quarto game

L'Italia torna protagonista in Coppa Davis. Gli azzurri di Volandri, guidati da Jannik Sinner, sfidano l'Olanda nei quarti di finale di Malaga.