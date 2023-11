Drammatica Confessione di Francesco Di Rocco | ' Non Volevo Uccidere | Solo Far Capire'

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 23 novembre 2023) Teramo -Di, 49 anni, si è aperto di fronte al giudice per oltre due ore, narrando dettagliatamente gli eventi della tragica sera in cui ha confessato di aver ucciso suo padre, l'ex capostazione 83enne, Mario. L'omicidio è avvenuto in seguito a un acceso litigio, l'ennesimo di una lunga serie, e Diha spiegato di aver preso un coltello non appuntito con l'intento di faral padre che non poteva più sopportare la situazione. "Mi spiace, non. Non avrei mai voluto fare del male a mio padre, anche se per una vita mi ha oppresso. Ho preso il coltello perchéfargliche non potevo più andare avanti a sopportare", ha dichiarato Didurante il suo racconto al giudice. L'omicida ha ...