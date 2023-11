Dramma sfiorato nel carcere di Sanremo | detenuti sequestrano altri ristretti e feriscono un agente

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 novembre 2023)neldidove ieri duemarocchini hanno tenuto in ostaggio un altro detenuto, italiano e condannato per avere ucciso la sorella a Genova, torturandolo per ore, fin quasi ad ucciderlo. L’uomo era un compagno di cella al Padiglione Z, dove sono contenuti iprotetti. Sempre nella stessa cella, un altro ristretto, italiano, è stato tenuto sotto minaccia e chiuso in bagno. Gli artefici del sequestro di persona e delle lesioni gravi, i due nordafricani (in stato alterato per alcool fatto in modo artigianale in cella macerando la frutta e ingerendo terapia evidentemente accumulato proditoriamente), hanno anche spaccato tutta la cella. Il detenuto torturato, picchiato a sangue con una violenza inaudita, è ricoverato in ospedale con ferite, anche ...