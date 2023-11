Dramma della solitudine a Teolo | mamma e figlio fanno a pezzi 20 000 euro prima di suicidarsi

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Pubblicato il 23 Novembre, 2023 Sembra essere stato risolto il giallomorte di RosaValle e Paolo Rampon,rispettivamente di 87 e 60 anni, ritrovati senza vita dai vigili del fuoco nella loro villetta bifamiliare a, in provincia di Padova. A quanto pare i due sono morti a causa delle esalazioni di monossido di carbonio fuoriuscite da una stufa a legna. Ci sono almeno due indizi che hanno fatto propendere gli inquirenti per un gesto volontario: gli spazi delle porte tappate per non far passare aria e 20.000tagliati con le forbici per non lasciare nulla in eredità ai parenti. Il tragico ritrovamento I vigili del fuoco di Abano Terme sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un preoccupante odore di gas e di fumo provenienti dalla ...