‘Domani è troppo tardi È oggi che si deve agire’ | ancora lungo il cammino dei diritti

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutidi Giovanna Fusco “La libertà è una conquista collettiva.” (Nelson Mandela) Siamo soliti pensare che la libertà sia un dono, senza considerare quanto difficile sia conquistarla. È un’occasione, un’opportunità per la nostra vita. Sta a noi preservarla,e sempre. La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne viene celebrata il 25 novembre di ogni anno perché segna un brutale assassinio avvenuto nel 1960, nella Repubblica Dominicana, dove le tre sorelle Mirabal, considerate rivoluzionarie, vennero torturate e uccise. Questa data, tuttavia, è solo simbolica: le donne vanno ricordate, celebrate e rispettate sempre, non solo. In fondo siamo come perle, affascinanti e delicate, fragili senza dubbio, ma anche forti, incredibilmente forti: a volte, basta cercarla per trovarla in sè questa forza. Soltanto una ...