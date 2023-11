(Di giovedì 23 novembre 2023) MALAGA (SPAGNA) - Primo scoglio superato dall'a Malaga,e compagni hanno superato in rimonta l'Olanda nei quarti delle Finals die staccato così il pass per la ...

Diretta Coppa Davis, l'Italia di Sinner in semifinale: dove vederla in tv e streaming

MALAGA (SPAGNA) - Primo scoglio superato dall'Italia a Malaga, dove Sinner e compagni hanno superato in rimonta l'Olanda nei quarti delle Finals diDavis e staccato così il pass per la semifinale, in cui si troveranno ad affrontare la vincente della sfida tra la Serbia di Novak Djokovic e la Gran Bretagna ...

Diretta Coppa Davis, l'Italia di Sinner in semifinale: dove vederla in tv e streaming Corriere dello Sport

LIVE Italia-Olanda, doppio decisivo. Sinner-Sonego vincono il 1° set, 4-3 con break nel 2° La Gazzetta dello Sport

Pagina 5 | Sinner e Sonego da impazzire, Italia in semifinale di Coppa Davis!

La nazionale azzurra supera a Malaga gli olandesi nei quarti di finale e strappa il pass per la top 4: attesa per l'avversaria tra Serbia e Gran Bretagna ...

Derby serale di Coppa Italia allo stadio Manuzzi, in vendita i biglietti per Cesena-Rimini

La gara - valida per gli ottavi di Coppa Italia Serie C - è in programma martedì 28 novembre alle ore 21.00 all'Orogel Stadium Dino Manuzzi (diretta su Sky). I tagliandi per assistere al derby dei ...