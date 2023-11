Dimensionamento | parla Valditara | Soddisfatti per la decisione della Corte

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) LaCostituzionale ha preso unaimportante riguardante ilrete scolastica in Italia, incidendo così direttamente sulle competenze regionali in materia di istruzione. Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia avevano presentato ricorsi contro varie disposizionilegge n. 197 del 29 dicembre 2022, relative alla gestione del personale direttivo nelle scuole e alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome, in contestazione con il calo demografico. Laha rigettato i ricorsi presentati dalle regioni, stabilendo che, nonostante l'esistenza di un'interferenza nelle competenze regionali concorrenti nell'ambito dell'istruzione, prevalgono le competenze statali. La notizia è stata commentata dal ministro dell'Istruzione e del Merito ...