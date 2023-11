Diletta Leotta | coccole e tenerezze con Aria su Instagram | “Il nostro primo Natale”

Leggi su dilei

(Di giovedì 23 novembre 2023) Un momento magico per, che si sta godendo ogni attimo della sua nuova avventura da mamma. La conduttrice di Dazn ha mostrato la sua casa perfettamente addobbata per, con in braccio la piccola, frutto dell’amore con il compagno Loris Karius., ildi: il video è dolcissimo Tenerissime le immagini condivise dainsieme alla figlioletta, nata lo scorso 16 agosto, proprio nello stesso giorno della conduttrice. Il volto di Dazn ha pubblicato suun video dolcissimo con in braccio la sua piccola, mentre le mostra la casa tutta addobbata per le feste, sulle note del celebre brano All I Want ...