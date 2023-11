Difesa Mariani promuove il Dpp | ma attenzione a tempi e investimenti

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) Industria e Forze armate devono essere sempre più un sistema finalizzato a soddisfare le necessità didel Paese e anche ad avare un impatto positivo in termini di economici, di occupazione e di sviluppo tecnologico. Questo il tema centrale dell’intervento del condirettore generale di Leonardo, Lorenzo, fatto nel corso dell’audizione in commissionedella Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del Documento programmatico pluriennale per laper il triennio 2023-2025. “I contenuti del Documento – ha detto– sono del tutto coerenti con i nostri intenti strategici”. In particolare, il manager del gruppo di piazza Monte Grappa ha registrato con soddisfazione l’aumento di disponibilità di cassa di quasi il 50% rispetto ai Dpp precedenti “È un’ottima notizia, una presa ...