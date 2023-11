Derby d'Italia test scudetto per Juventus e Inter: avanti il successo nerazzurro

Commenta per primo E' veramente conto alla rovescia per und'tra i più attesi degli ultimi anni, soprattutto dal popolo bianconero che, dopo stagioni di delusioni, vorrebbe una squadra che lotti per uno scudetto che non vince dalla stagione 2019/...

Juventus-Inter -4 al derby d'Italia: il pagellone ruolo per ruolo dei protagonisti ad oggi Virgilio Sport

Collovati: "Derby d'Italia Inter favorita ma la Juventus è molto solida. Pronostico aperto per la... Tutto Juve

Derby serale di Coppa Italia allo stadio Manuzzi, in vendita i biglietti per Cesena-Rimini

Oggi giovedì 23 novembre alle 15 parte la prevendità per il derby contro il Rimini. La gara - valida per gli ottavi di Coppa Italia Serie C - è in programma martedì 28 novembre alle ore 21.00 ...

Scommesse Serie A, quote Juventus-Inter: nerazzurri favoriti a Torino, segno 1 a 3,30 su Betpoint

Riparte la Serie A dopo la pausa delle nazionali e lo fa in grande stile con il derby d’Italia tra Juventus e Inter a Torino, in programma domenica alle 20.45. Sfida al vertice, i bianconeri sognano ...