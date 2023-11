Deepfake vocali e IA | minacce e difese per la sicurezza online

YouTube segnalerà con etichette i video creati con l'AI. Stop a ... Hardware Upgrade

Il fenomeno dei Deepfake e le implicazioni cruciali per la Cybersecurity ICT Security Magazine

Deepfake vocali e IA: il salto di qualità delle frodi informatiche

Allerta deepfake vocali, per gli esperti potrebbero essere utilizzati presto per truffe digitali: ecco come prepararsi a questa evenienza.

Kaspersky, l’AI voice deepfake può ingannare gli utenti

L’intelligenza artificiale può essere usata per ricostruire voci e canzoni, i voice deepfake possono essere generati per ingannare utenti e consumatori.