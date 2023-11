(Di giovedì 23 novembre 2023) Speranze accese per il Napoli:mostra segni positivi post-lesione,recupera da sindrome influenzale prima delconL’cresce nell’ambiente del Napoli mentre si avvicina la trasferta di Bergamo, con la prospettiva incoraggiante di vederea disposizione di Walterper il2.0 sulla panchina azzurra. A due giorni dall’atteso match, le probabilità aumentano per l’allenatore, che potrebbe contare su entrambi i giocatori precedentemente incerti. Durante l’allenamento di ieri, diventato anche un momento di ritrovo con il rientro di Insignechehanno ...

Osimhen e Zielinski stanno meglio, ma per il nigeriano c'è ancora cautela

Napoli . Cresce l'ottimismo per immaginare Zielinski e Osimhen in viaggio con la squadra per la trasferta di Bergamo. Mancano due giorni al2.0 di Waltersulla panchina del Napoli e per l'occasione, contro l'Atalanta, aumentano le probabilità per l'allenatore di poter contare sui due giocatori da giorni in bilico. Ieri ...

Debutto Mazzarri: Ottimismo per Osimhen e Zielinski contro l'Atalanta" Punto! Il web magazine

Serie A, il debutto di Mazzarri: Atalanta-Napoli, le probabili formazioni Tuttocampo

Recupero Zielinski e Osimhen, CorSport: le ultimissime sensazioni da Castel Volturno

Notizie Napoli calcio. Si avvicina il debutto bis di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, impegnato sabato pomeriggio a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. Recupero Osimhen e Zielinski, gli ...

Scommesse, Schedina Serie A sabato 25 Novembre: tripla con quota 13.51

La Schedina Serie A sabato 25 Novembre si accende con la tredicesima giornata e tre super anticipi con quote hot.