De Girolamo | “Il Film della Cortellesi Dovrebbe Essere Proiettato Domani in Tutte Le Scuole | Speriamo il Ministro Lo Faccia”

Desotto il 3% In prima serata su Rai1 'Circeo' ha avuto 2,526 milioni di spettatori ed il 14,5%. Su Canale 5 il'Belli Ciao' con Pio e Amedeo si è fermato a 1,957 milioni di spettatori ...

De Girolamo: “Il film di Cortellesi è un capolavoro, domani andrebbe proiettato in tutte le scuole. Lancio appello al ministro Valditara” Orizzonte Scuola

Ascolti tv martedì 21 novembre: chi ha vinto tra Circeo e Belli Ciao Fanpage.it

‘Giorgia Meloni è allergica alla libera stampa’ è stato il titolo di avvio di ‘Otto e mezzo’ in access prime time. Su La7 il programma della Gruber, con Massimo Giannini a rincarare la dose contro la ...

"Insieme per dire no alla violenza": Monopoli offre 500 ingressi gratis per il film di Cortellesi

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre, l'Amministrazione comunale di Monopoli ha approvato la manifestazione 'Insieme per … DIRE NO A ...