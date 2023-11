(Di giovedì 23 novembre 2023) Non ha concesso nemmeno una palla break, Miomir. Si è messo al servizio, verrebbe da dire, della causa della Serbia nei quarti di finale di Coppa. E non sorprende che abbia ...

LIVE Djere-Draper, Serbia-Gran Bretagna, Coppa Davis in DIRETTA: l'Italia osserva i prossimi avversari OA Sport

Davis, Kecmanovic fa 1-0. Match point Djokovic contro Norrie sport.tiscali.it

Davis, Kecmanovic fa 1-0. Match point Djokovic contro Norrie

Non ha concesso nemmeno una palla break, Miomir Kecmanovic. Si è messo al servizio, verrebbe da dire, della causa della Serbia nei quarti di finale di Coppa Davis. E non sorprende che abbia ...

Coppa Davis 2023, Kecmanovic batte Draper e avvicina la Serbia alla semifinale contro l’Italia

Esulta la Serbia nel primo singolare valido per il quarto di finale della Coppa Davis 2023. Sul cemento indoor di Malaga, in Spagna, Miomir Kecmanovic batte Jack Draper per 7-6(2) 7-6(6) in due ore e ...