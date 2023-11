Dal 2024 per visitare Venezia si pagherà un ticket d' ingresso

Leggi su agi

(Di giovedì 23 novembre 2023) AGI - Dalper entrare abisognerà pagare undi 5 euro. Si tratta della prima città al mondo a introdurre un biglietto per chi non ha in programma almeno un pernotto nella città e nelle sue isole minori. Lo scopo è quello di limitare il turismo mordi e fuggi nella città patrimonio Unesco che negli ultimi anni ha "sofferto" per l'eccessiva presenza di turisti, anche per colpa delle grandi navi da crociera che ogni giorno sbarcano migliaia di passeggeri. Disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi dell'anno e incentivare un turismo pernottante, in linea con la delicatezza e unicità della città. Saranno esentati i residenti in Veneto e coloro che hanno parenti in città (oltre a varie deroghe previste). Tuttavia, anche chi non dovrà pagare il contributo dovrà prenotare la propria visita. Il calendario ...