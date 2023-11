Da Io Canto Generation a The Voice Kids | se la tv generalista torna a spremere i bambini cantanti

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 novembre 2023) Speravamo di non doverli più vedere, e invece sia Rai1 che Canale 5 sonoti al passato, rilanciando la sfida Gerry Scotti/Antonella Clerici. Ritorno improvviso al 2010. Tredici anni fa Antonella Clerici spopolava su Rai 1 con Ti lascio una canzone, talent show percanterini nato nel 2008, con picchi monster del 38,83% di share. Su Canale 5 si inventarono così Io, con Gerry Scotti mattatore e altrichiamati a cantare in prime time. Ti lascio una canzone è andato avanti per otto stagioni, chiudendo i battenti nel 2015. Ioè sopravvissuto per 4 edizioni, chiudendo nel 2013. Ed è di nuovo 2010 Dieci anni dopo, improvvisamente e senza che nessuno ne sentisse davvero l'urgenza e/o la mancanza, la …