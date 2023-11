Da Gino – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 novembre 2023) DaVicolo Rosini, 4 – 00186Telefono: 06/6873434 Sito Internet: www.ristoranteparlamento..it Tipologia:na Prezzi: antipasti 8/12€, primi 12€, secondi 12/15 €, dolci 6/7€ Chiusura: Domenica OFFERTA Gli affezionati estimatori di questa ormai leggendaria osterianesca non si recano certamente daper trovare crudi di pesce o di carne, sifoni e spume (non di rado “raccapriccianti”), cotture sottovuoto a bassa temperatura, pietanze dai nomi strambi e quant’altro di modaiolo il mercato ci propina, il più delle volte sguaiatamente. Chi viene dacerca semplicemente i “piatti di una volta”, con i pregi e i difetti delle preparazioni semplici e ripetitive della cucina di casa del bel tempo che fu, non sempre impeccabili ma comunque ...