Da Bergamo caricano l’Atalanta | “Così possiamo fermare Kvaratskhelia”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il giocatore delsi carica in vista del big match contro il nuovo Napoli di Mazzarri. Asono convinti di una cosa Terminati gli impegni con le rispettive nazionali, i giocatori del Napoli si sono ritrovati tutti a Castel Volturno e hanno iniziato a preparare la sfida con. Dopo aver fatto le conoscenze del nuovo mister e del suo staff, Walter Mazzarri ha iniziato a trasmettere alla sua squadra le proprie idee di gioco. Spetterà a Mazzarri risollevare le sorti in campionato degli azzurri e cercare di agguantare la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Il Napoli sarà impegnato sabato pomeriggio al Gewiss Stadium diper la partita contro. Sarà la prima sfida di un calendario ostico che molto farà capire sul futuro di questa squadra per ...