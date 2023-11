Cyberpunk 2077 | svelata la data d’uscita dell’Ultimate Edition

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 23 novembre 2023) CD Projekt RED ha svelato ladiUltimate. Vediamo insieme quando sarà disponibile Un periodo roseo per l’ultima fatica di CD Projekt RED, anche in seguito al traguardo raggiunto delle copie vendute, che non sembra finire qui; infatti, la software house polacca ha svelato ufficialmente quale sarà laperUltimate. Ma di cosa si tratta? Semplicemente di una versione digitale e fisica che conterrà sia il gioco base completo e anche il DLC Phantom Liberty. Quindi, se volete cogliere l’occasione di comprare l’unica versione fisica didisponibile per le console next-gen, non dovete fare altro che ...