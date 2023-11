Curling | l’Italia fracassa la Svezia 11-2 | azzurre in finale agli Europei dopo 17 anni!

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023)continua a strabiliare sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna), offre un gioco sempre più spumeggiante ed emozionante, regala magie straripanti e si qualifica alladegli2023 difemminile. La nostra Nazionale ha surclassato lacon il perentorio punteggio di 11-2otto end e si è così meritata l’accesso all’atto conclusivo, che andrà in scena sabato 25 novembre (ore 10.00). Ledovranno inventasi una magia contro la vincente del confronto tra Svizzera e Norvegia.giocherà l’atto conclusivo per la terza volta nella storia, in entrambi i precedenti si concluse con la meda d’argento al collo: nel 1982 sconfitta con la(in quella squadra militavano due ...