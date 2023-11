Curling Europei Aberdeen 2023 | l’Italia sa solo vincere | Finlandia al tappeto | ottavo successo di fila

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023)sa. Aglidiin corso di svolgimento ad, in Scozia, la Nazionale maschile centra l’in altrettante partite e continua nel proprio percorso immacolato. Già certi di un posto in semifinale e soprattutto già certi del primo posto nel round robin Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella non hanno concesso scampo allabattendola nettamente con il punteggio di 10-2 in soli sei end. La Nazionale maschile tornerà sul ghiaccio domani, giovedì 23 novembre, di pomeriggio per affrontare la Germania (inizio alle ore 15) per disputare l’ultima partita di questo trionfale round robin. Gli azzurri in semifinale, sabato se la vedranno con la quarta ...