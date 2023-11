Curling Europei Aberdeen 2023 | l’Italia è uno spettacolo | Svezia tramortita | team Constantini in finale

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) La storia è oggi. E a scriverla è la Nazionale femminile diche agliin corso di svolgimento ad, Scozia, hanno letteralmente annientato lain semibattendola 11-2 e strappando il pass per la finalissima della rassegna continentale. Sabato alle ore 10 italiane Stefania Costantini, Elena Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli affronteranno la vincente dell’altra semi, ancora in corso, tra Svizzera e Norvegia. Una partita memorabile per le ragazze di Violetta Caldart che trovano la terzadella storia (1982 e 2006 le altre due). E lo fanno con una partita che rimarrà negli annali e nella storia delitaliano. L’inizio di partita è il manifesto della serata magica:...