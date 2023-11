Cuadrado | allenamento parzialmente in gruppo Le valutazioni

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Juanpotrebbe tornare in extremis per Juventus-Inter, rimane però molto difficile. Il colombiano si è allenato quest’oggi in, non totalmente.– Juansi è allenato ad Appiano Gentile oggiin. Il giocatore non ha fatto registrare fastidi nella sessione del giovedì assieme ai compagni. Rimane però in dubbio la sua presenza per Juventus-Inter, anzi molto difficile. Nei prossimi allenamenti Simone Inzaghi farà le sue, anche perché sulla fascia destra c’è emergenza a causa dell’assenza certa anche di Benjamin Pavard. Situazione in continua evoluzione, manca comunque poco al rientro definitivo didall’infiammazione al tendine d’achille sinistro. fonte: ...