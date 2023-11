Crui | Iannantuoni | Orgogliosa ed emozionata di esserne la prima presidente

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Sono davvero moltoe anche moltodi essere ladonnadellae per questo ringrazio i miei colleghi che mi hanno dato fiducia". Non nasconde l'emozione, conversando con l'Adnkronos, la Rettrice dell'Università di Milano Bicocca, Giovanna, appena elettadella Conferenza dei rettori delle università italiane, ladonna a ricoprire questo prestigioso incarico in 60 anni di vita dell'istituzione accademica. "La mia nomina cade in un momento molto critico e difficile per le donne, il mio primo pensiero va alla povera Giulia Cecchettin, studentessa dell'Università di Padova, e il mio impegno sarà anche di creare un ambiente più costruttivo nelle università, e di ...