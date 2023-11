Crostatine crema e mele | deliziose a merenda | ma non solo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 23 novembre 2023) Leallae allesono una delizia, e questo va da sé. Fino ad ora però non mi ero ancora cimentate nel realizzarle. Mi sembravano inarrivabili nella loro perfezione: si presentano quasi come un vasetto di rose, le avrete notate nelle migliori pasticcerie del circondario. Le ammiravo e mi ripetevo che erano davvero troppo ricercate perché una con la mia poca esperienza potesse riuscire a prepararle. Poi ho scoperto alcuni trucchetti segreti per farcela e mi sono cimentata. Ma sapete che la ricetta è davvero semplice e l’assemblaggio ancora di più?! Bisogna semplicemente preparare una frolla all’olio, non serve neppure l’impastatrice, si lavora con le mani in una ciotola. Una volta stesa, non deve riposare in frigo: possiamo stenderla subito e ritagliarla con un coppapasta. A questo punto, dobbiamo adagiarla ...